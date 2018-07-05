أسعار الإيجارات في المناطق الصناعية المتميزة بالإمارات تحافظ على ارتفاعها

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

حافظت أسعار إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في المناطق الصناعية المتميزة «الدرجة ايه» في الإمارات على ارتفاعها على مدى العام الأخير، وذلك وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث العقارية. وأكد التقرير أن أسعار الإيجارات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» بدبي سجلت ارتفاعاً في قيمتها بنسبة 16.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت أسعار الإيجارات في مجمع دبي للاستثمار بنسبة 6.7% خلال الفترة نفسها.

كما أشار التقرير إلى انتعاش أسعار ايجارات العقارات أيضاً في منطقة «كيزاد» بأبوظبي.

وتتوقع «نايت فرانك» أن تواصل أسعار الوحدات من «الدرجة ايه» ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير بأن ثمة اتجاهاً متنامياً لدى المطورين في المناطق الصناعية بالدولة لإنشاء بنايات «حسب طلب» المستأجرين المحتملين، بمعنى أن يقوم المطور بتشييد البناية لتلبية الاحتياجات المحددة لدى المستأجر، ثم يؤجر البناية والأرض له.

وتوقع التقرير إمكانية طرح مخزون عقاري جديد في المناطق الصناعية خلال السنوات المقبلة، حيث ستظهر بنايات جديدة مزودة بخصائص تقنية غير مسبوقة، وحاصلة على تراخيص مزدوجة، بحيث تتيح للشركات المستأجرة مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية.