الإمارات تشارك في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

شارك وفد تجاري رفيع المستوى من الإمارات في اجتماع كازاخستان الدولي للاستثمار الذي استضافته حكومة كازاخستان وانطلق أمس الأول ويختتم اليوم على هامش الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مدينة «أستانة» عاصمة كازاخستان.

ووفر الاجتماع منصة لمناقشة الإمكانيات الهائلة والفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد الكازاخي الذي شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، كما سلط الضوء على البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها وأهمية المشاركة الدولية في المراحل القادمة من تطوير مدينة أستانة.

ويعكس الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس مدينة «أستانة» الطموح الكبير الذي تحمله كازاخستان باعتبارها دولة فتية تسعى إلى لعب دور محوري ضمن مشروع «الحزام والطريق» الذي يربط بين اقتصادات أوروبا وشرق آسيا.

وقال سفير الدولة لدى كازاخستان الدكتور محمد أحمد الجابر: «حرصنا على التواجد مع مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الذين يمثلون عدة قطاعات استثمارية وأيضاً خلال افتتاح المركز المالي في مدينة أستانة واحتفالاتها بمرور عشرين عاماً على اختيار مدينة أستانة عاصمة لجمهورية كازاخستان في ظل الزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين».