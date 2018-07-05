«إنجاز الإمارات» و«أوليفر وايمان» تتعاونان لتعزيز تمكين الشباب

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة «أوليفر وايمان» للاستشارات الإدارية عزمها توظيف خبرتها الطويلة لإثراء برنامج تمكين الشباب بإضافة قيّمة وإيجابية على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، وذلك بالشراكة مع «إنجاز الإمارات».

وتعتبر «إنجاز الإمارات» عضواً رئيسياً في مؤسسة «إنجاز العرب»، وهي شبكة تقدم الدعم للشباب بقصد تحقيق النجاح الاقتصادي المنشود. وانضم جريج رونج، الشريك في شركة أوليفر وايمان، إلى مؤسسة إنجاز الإمارات بصفته عضواً في مجلس الإدارة، للمشاركة في رسم توجهات المؤسسة الطموحة ودعم خططها الاستراتيجية وبناء علاقات الشراكة البناءة. كما تهدف أوليفر وايمان إلى تحقيق التغيير من خلال تطوير مجموعة مكونة من 15 مبادرة استراتيجية مع مجلس الإدارة لتحقيق طموحها للوصول إلى ثلاثين ألف طالب بحلول عام 2022.

وقال الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة «إنجاز الإمارات»: نفخر بالشراكة مع «أوليفر وايمان»، ونتطلع لدعم رؤية الإمارات لتمكين الشباب من خلال مبادرتنا العالمية، إذ تساعد برامجنا في تحفيز التعلم بين الشباب لاختبار الفرص والحقائق الخاصة بالشبكة الاحترافية العالمية في العالم الذي نعيش فيه اليوم. وستبذل «إنجاز الإمارات» و«أوليفر وايمان» قصارى جهدهما لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه فريق «إنجاز العرب» على نطاق أوسع، والمتمثل في الوصول إلى مليون طالب بحلول عام 2022.

ومن جانبه، قال جريج رانج، الشريك في «أوليفر وايمان»: يأتي هذا التعاون في وقت تقدم فيه الحكومات الإقليمية والشركات الخاصة دعماً متزايداً لشبابها عبر برامج ومبادرات مخصصة ورؤى استراتيجية لتمكينها. ويعتبر تمكين الشباب وتوسيع نطاق القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي من العوامل الدافعة نحو اقتصاد صحي ومتنوع.