مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، مليار درهم، حيث تم تسجيل 183 مبايعة بقيمة 528 مليون درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 366 مليون درهم و147 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 162 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم بمنطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 80 مليون درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الخامسة بتسجيل 23 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 541 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 473 مليون درهم و39 رهن فلل وشقق بقيمة 68 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 171 مليون درهم ورهن بمنطقة القصيص الثانية بقيمة 63 مليون درهم.