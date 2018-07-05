«جمارك عجمان» تبحث تعزيز التعاون مع نظيرتها البحرينية

المصدر: عجمان - البيان

بحث وفد من دائرة الميناء والجمارك في عجمان برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك سبل التعاون المشترك مع الجمارك البحرينية كما اطلع الوفد على التجربة البحرينية في الصعيد الجمركي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في مملكة البحرين للشيخ محمد بن عبدالله النعيمي والوفد المرافق له. وتأتي الزيارة في إطار ترسيخ العمل المشترك بين إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق المصلحة المشتركة.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، عضو المجلس الوطني أن اللقاء جاء في إطار حرص الدائرة علي تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدولية الشقيقة رفيعة المستوى، وإنفاذا لرؤى التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي الرامية لتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة.

وتخلل الاجتماع عرض فيلم تعريفي حول إنجازات شؤون الجمارك. وقام الوفد بجولة استطلاعية بميناء خليفة بن سلمان للاطلاع على آلية سير العمل والدورة المستندية .