رأس الخيمة تستضيف مؤتمر مشغلي الجولات السياحية المستقلين

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

تستضيف إمارة رأس الخيمة فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لرابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين في المملكة المتحدة المزمع عقده خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل. وتجمع «رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين» تحت مظلتها 122 شركة من أبرز منظمي الجولات السياحية المستقلين في بريطانيا، وجميعها تلتزم بالكامل مع ميثاق الرابطة للجودة وتسعى إلى تقديم أرقى مستويات خدمة العملاء.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن استضافة مؤتمر «مشغلي الجولات السياحية المستقلين» حدث السنوي تحرص رأس الخيمة على استضافته لتعريف السياح في المملكة المتحدة بالمقومات السياحية التي تضمها الإمارة والمنتجعات والشواطئ الساحرة والفعاليات الثقافية ووجهات المغامرات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة بمكانتها كأحد أهم أربعة أسواق سياحية رئيسية لإمارة رأس الخيمة.

وأضاف: في عام 2017، شهدت الإمارة نمواً نسبته 17% في أعداد الزوار القادمين من المملكة المتحدة وحدها مقارنة مع عام 2016، وتسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى زيادة أعداد الزوار من المملكة المتحدة إلى الإمارة في عام 2018 بنسبة 20%.

من جانبه قال ديريك مور، رئيس مجلس إدارة رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين إن أعضاء الرابطة يتطلعون للاستفادة من المقومات السياحية التي تمتلكها رأس الخيمة للترويج للإمارة خارجيا في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن رأس الخيمة أصبحت وجهة متميزة على عالمياً.

وقالت جيما أنتروبس، رئيس قسم وكلاء السفر المتخصصين في الرابطة إن رأس الخيمة تتمتع بالكثير من المقومات الجاذبة لوكلاء السفر المتخصصين في رابطة مشغلي الجولات السياحية المستقلين.