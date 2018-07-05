«كريتيو» تستثمر 20 مليون يورو في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «كريتيو»، عن إطلاق معمل كريتيو للذكاء الاصطناعي، مركز التميز المخصص لابتكارات وتجارب تقنيات التعلم الآلي، ونشرها على نطاق واسع. وباستثمارات تناهز 20 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، سيشارك المعمل في الأبحاث المتعلقة ببناء النماذج المعّمقة، التي تتميز بوضوحها وشفافيتها وتركيزها على المستخدم.

وحرصت «كريتيو» على توجيه استثماراتها نحو الأفراد، وتطوير البنية التحتية اللازمة لجعل «كريتيو» من الرواد في التعلم المعمق بغرض الإعلانات. وبالتالي، سيجري معمل «كريتيو» للذكاء الاصطناعي، تجارب ستشكل معايير الصناعة في ما يتعلق بقياس الأداء وأفضل الممارسات، علاوة على تولي الريادة في ما يتعلق بالاستخدام المسؤول للبيانات. وسيعمل فريق المعمل تحت إشراف سوجو راجان نائب الرئيس، رئيس قسم الأبحاث في «كريتيو»، على تطوير التجارب، بالتعاون مع العملاء والشركاء، مع الحفاظ على ثقافة الانفتاح ونشر الأبحاث.

وقال جي بي روديل، الرئيس التنفيذي في كريتيو: «تمتلك كريتيو قاعدة بيانات ضخمة وطاقة حسابية متفوقة، مقترنة بثقافة الابتكار والموهبة العالية. نؤمن بأنّ هذه العناصر مجتمعة، تمثل المزيج المثالي لتحقيق النجاح في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».