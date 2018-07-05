برنامج تطويري شامل لموظفي غرفة الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة البرنامج التدريبي التطويري الشامل بالتعاون مع مركز «سمارت كي للتدريب الإداري بالفجيرة»، وذلك في إطار حرص الغرفة على صقل مهارات موظفيها وتطوير قدراتهم لمواكبة استراتيجية عملها.

هدف البرنامج التدريبي الذي استمر على مدى 4 أيام إلى دعم جهود المؤسسة في تحقيق رضا المتعاملين، وتحقيق مستوى عال من الخدمة فائقة التميز، والتعرف على مفاهيم مبنية على الذات والتعرف على مؤشرات التغيير ومفهوم الخدمة وإبراز ماهية الخدمة فائقة التميز والتعرف على مفهوم الإتيكيت وأهميته وتحفيز وإكساب المهارات المهنية، وتوجيه تلك الأهداف لخدمة استراتيجية الغرفة في دعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة.

حاضر في الدورة التي حضرها 35 موظفاً وموظفة، مدرب التنمية البشرية وخبير تطوير الأفراد والمؤسسات، حيث تناول بالتفصيل عن كيفية تطوير الذات وإدارة التغيير، وقال إن التنمية الذاتية هي تلك العملية التي ينتهجها الشخص بهدف تطوير نفسه على المستوى الفردي وتهدف عملية التنمية إلى اتخاذ إجراءات واكتساب مهارات ووضع خطط لتطوير الفرد لتحسين إدراك الفرد بذاته وزيادة المعرفة الذاتية والتعرف على تطوير القدرات الذاتية وتحديد وتنفيذ خطط التطوير الذاتي المستقبلي.