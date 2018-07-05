صندوق خليفة لتطوير المشاريع و«ستارت إيه دي» يطلقان نسخة مطورة من «ابتكاري»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي عقد شراكة للمرة الأولى مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وذلك بهدف تقديم نسخة مطوّرة من برنامج «ابتكاري» لحضانة الأعمال.

وتأتي الشراكة لتقدم نسخة مطورة من برنامج «ابتكاري» تمتد على مدار 6 أشهر وتهدف لمساعدة مواطني دولة الإمارات على تطوير وتحديث شركاتهم الناشئة المختصة بقطاع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن ينطلق برنامج ابتكاري بداية من 30 سبتمبر 2018 وحتى 31 مارس 2019 في جامعة نيويورك أبوظبي. وستستقبل حاضنة الأعمال الشركات الناشئة التي لديها شريك إماراتي واحد على الأقل، على أن يتم اختيار خمسة فرق خلال عملية التقييم ذات المعايير الصارمة، والتي ستتضمن تقديم طلبات عن طريق الإنترنت إلى جانب إجراء مقابلات شخصية، ليتم اختيار الفرق بناءً على عدة معايير، منها المفاهيم المقترحة للمشاريع وقدرتها على الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن النماذج الأولية المقدمة والأدلة المستخدمة لإثبات صحة المفهوم. مع العلم أن باب استقبال الطلبات مفتوح حالياً عبر الموقع الإلكتروني ibtikari.startad.ae، ويعد الموعد النهائي لتلقي الطلبات يوم 31 أغسطس 2018.