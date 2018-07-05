«اتصالات» تطلق «الباقة الإضافية السنوية» للمرة الأولى بالمنطقة

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت اتصالات أمس، إطلاق «الباقة الإضافية السنوية» الجديدة الأولى من نوعها في المنطقة، والتي توفّر لمشتركي خط الفاتورة باقة إضافية على الخط الأساسي تتيح الحصول مقدماً على بيانات و/‏أو دقائق مرنة وبفترة صلاحية سنة واحدة على أقساط شهرية ابتداءً من 100 درهم (لمدة 12 شهراً).

وبات بإمكان مشتركي خط الفاتورة من خلال هذه الباقة الجديدة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من البيانات الإضافية، والتي تتراوح ما بين 50 جيجابايت الى 1 تيرابايت دون القلق من نفاد البيانات من سعة الباقة الأساسية. وتأتي جميع باقات البيانات الحالية من اتصالات بصلاحية لمدة شهر واحد، في حين أن «الحزمة الإضافية السنوية» الجديدة صالحة لغاية عام كامل من تاريخ الاشتراك، وتعد «اتصالات» المشغّل الأوّل في الإمارات الذي يقدم هذه السعات الإضافية (1 تيرابايت و500 جيجابايت).

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: مستوى نمو وانتشار الهواتف المحمولة بلغ ذروته في الدولة، وأصبح من الضروري استخدام البيانات في تطبيقاتٍ عالية في الأداء وأجهزة أكثر ذكاءً عن سابقاتها، وهو ما دفع «اتصالات» لابتكار هذه الباقة الإضافية السنوية الجديدة لتمنح من خلالها للعملاء المرونة والسلاسة عند استخدام البيانات طوال العام والاستماع بالسرعات العالية عبر شبكة «اتصالات» المتطورة.

وعند الاشتراك في الخدمة الجديدة، سيتم منح العملاء كامل السعة مقدماً مقابل 100 درهم شهرياً، وسيحصل المشتركون على 50 جيجابايت و2000 دقيقة مرنة أو 100 جيجابايت (حسب الاختيار)، في حين يمكن لمستهلكي البيانات بشكل كبير اختيار 500 جيجابايت مقابل 500 درهم شهرياً أو 1 تيرابايت مقابل 1000 درهم في الشهر. ويمكن للعملاء الاشتراك في الخدمة من خلال تطبيق My Etisalat UAE.