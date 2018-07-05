إنجازات نوعية لـ«جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» في النصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» تحقيق إنجازات كبيرة خلال النصف الأول من 2018 تعكس مساهماتها في تعزيز قطاع إدارة المرافق انطلاقاً من دورها كمؤسسة غير ربحية معنية بتقديم منصة متخصصة لروّاد قطاع إدارة المرافق ونخبة من صناع القرار في قطاع البناء والتشييد وملاك كبرى المؤسسات. وتسعى الجمعية إلى دمج مفهوم وممارسات الاستدامة في كافة جوانب هذا القطاع في المنطقة، خاصة في ظل النمو الذي يشهده مؤخراً والذي من المتوقع أن تحقق عوائده معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10% خلال العامين المقبلين.

وقال جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: نشدد على عزمنا وسعينا الدؤوب إلى خلق ثقافة إدارة المرافق في المنطقة من خلال تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا القطاع الذي بات يعتبر من أكثر القطاعات نمواً وازدهاراً. ووصل حجم قطاع إدارة المرافق في الإمارات وحدها، نحو 14 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة 10% من حجم القطاع في دول الخليج والبالغ نحو 37 مليار دولار. وتسعى جمعية الشرق الاوسط لإدارة المرافق إلى إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي يواجهها القطاع، وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وترسيخ الاستدامة.