«كريم» و«أوبر» تتفاوضان لدمج عملياتهما الإقليمية

المصدر: Ⅶدبي ـ عمرو عادل

ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة أن أوبر تكنولوجيز الأميركية تجري محادثات أولية مع منافستها «كريم» المتخصصة في خدمة حجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومقرها دبي لدمج خدماتهما لنقل الركاب في الشرق الأوسط.

وقالت بلومبرغ إن الشركتين بحثتا عدة هياكل محتملة للاتفاق يدير بمقتضى أحدها رؤساء كريم الحاليون النشاط المدمج الجديد مع الاحتفاظ بإحدى أو كلتا العلامتين التجاريتين المحليتين للشركتين. وثمة مقترح آخر بأن تستحوذ أوبر على تطبيق خدمات نقل الركاب في الشرق الأوسط. وأفادت الوكالة بأن أوبر قالت خلال محادثاتها مع كريم إنها تريد امتلاك أكثر من نصف الشركة المدمجة إن لم تشتر كريم كلية.

وقالت مها أبو العينين المتحدثة باسم كريم في إفادة لـ«البيان الاقتصادي»: «وفقا لسياسة كريم، فإننا لا نعلق على أيّة إشاعات، ويظل تركيزنا منصبّاً على بناء منصة إنترنت رائدة من وإلى المنطقة العربية». وأضافت: لتحقيق هذه الرؤية، فإننا نسعى للتوّسع إلى أسواق جديدة وتعزيز حضورنا في الأسواق التي قمنا بتفعيل خدماتنا فيها من خلال إضافة منتجات وخدمات جديدة لمنصة كريم. وليست هذه إلا البداية في رحلة الشركة الطويلة في المنطقة.