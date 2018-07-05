الواحة كابيتال تخطط لإنشاء صندوق يستهدف الولايات المتحدة وأوروبا

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

تخطط شركة «الواحة كابيتال» الاستثمارية لتعيين موظفين جدد، في إطار مسعاها لإطلاق صناديق جديدة، يستهدف أحدها الأسهم الأميركية والأوروبية المقومة بأقل من قيمتها، بحسب ما نشرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس.

وصرح مايكل رينز، الرئيس التنفيذي للشركة في بريد إلكتروني قائلاً: «تعتمد استراتيجيتنا على زيادة الدخل المتولد من الرسوم، وذلك بزيادة أصول الغير الخاضعة لإدارتنا». وأضاف رينز بقوله: «ينصب تركيزنا على استغلال فرص للمستثمرين في هذه المنطقة وفي أوروبا، الولايات المتحدة وآسيا». وأفاد رينز أيضاً أن الشركة تتجه حالياً إلى إعادة هيكلة قسم تسويق الأصول لديها، وذلك بهدف دعم التوجه نحو الاستثمار. وقد يتضمن هذا الاتجاه إنشاء صندوق يلبي الطلب الإقليمي على الاستثمارات المطابقة للشريعة الإسلامية.

ونفى رينز تقريراً كان نُشِرَ الشهر الماضي مفاده أن الشركة أحجمت عن خططها لإنشاء صندوق للأسهم الخاصة تبلغ قيمته 300 مليون دولار. وقال: «لم نحدد أي أهداف تتعلق بجمع الأموال». وأوضح أن «الواحة كابيتال» تبنت مسار الاستثمار المشترك بدلاً من تجميع مجموعات من رؤوس الأموال. وتدير «الواحة كابيتال» أصولاً تبلغ قيمتها 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار). وتمتلك شركة «مبادلة للاستثمار» 14% من أسهمها.