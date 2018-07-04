خدمة جديدة لنقل الزوار إلى جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن إطلاق خدمة نقل جديدة وفاخرة تتيح لزوار الإمارة وسكانها وصولاً سهلاً ورحلة ممتعة إلى أعلى قمة جبلية في الإمارات، وستسهم الخدمة التي ستنطلق من وسط المدينة والجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان إلى جبل جيس في تمكين الجميع من الوصول بسهولة إلى أطول مسار انزلاقي في العالم وحديقة منصة المشاهدة.

وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يأتي إطلاق الخدمة الجديدة ليساعد مشغلي الجولات السياحية من الأسواق العالمية الرئيسية على استقطاب السياح الراغبين بقضاء عطلاتهم في الوجهة السياحية المتميزة وخوض المغامرات المذهلة في المعالم السياحية الرائعة التي تحتضنها الإمارة.

ونظراً لانخفاض درجات الحرارة في جبل جيس بعشر درجات عن باقي مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد موسم الصيف فترة مثالية للتمتع بالمغامرات المتوفرة في الجبل. وبفضل هذه الخدمة المتميزة، يمكن للزوار الوصول بسهولة إلى جبل جيس لخوض مغامرة "جبل جيس فلايت"، أطول مسار انزلاقي في العالم والممتد على مسافة 2.83 كم، أو قضاء وقت ممتع بمشاهدة المغامرين من حديقة منصة المشاهدة التي تضم العديد من نقاط المشاهدةوشاحنات الطعام.

وشهدت حديقة منصة المشاهدة مؤخراً افتتاح مطعم "Puroإكسبريس" وهو نسخة من مطعم وتراس Puro، الذي يضم أول تراس خارجي مطل على الساحل الساحر لإمارة رأس الخيمة. وبفضل ما تقدمه من قائمة مأكولات خفيفة تضم المخبوزات الشهية والبيتزا والسلطات، يعد" Puro إكسبريس" وجهة مثالية للراغبين بقضاء يوم مميز على الجبال والاستمتاع بوجبات خفيفة أثناء رحلتهم. ويستقبل "Puro إكسبريس" الزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع ومن الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 8 مساءً أيام عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف مطر، إطلاق خدمة جبل جيس لنقل الزوار بمثابة دليل إضافي على الجهود المتواصلة التي نبذلها في سبيل منح زوار الإمارة تجربة استثنائية بكل المقاييس، ولا شك أن الخدمة ستوفر رحلة مريحة وممتعة لزوار وجهاتنا السياحية الرائدة في الإمارة التي تحتضن أطول مسار انزلاقي في العالم وإطلالات مذهلة على المناظر الطبيعية الساحرة من حديقة منصة المشاهدة.