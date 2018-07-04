بالفيديو.. لاندمارك تفتتح أكبر منطقة ترفيهية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

افتتحت "لاندمارك ليجر" التابعة لمجموعة لاندمارك المتخصصة في مجال الترفيه والتسلية في دولة الإمارات، اليوم، مركز تريدوم الترفيهي في المنار مول برأس الخيمة، بتكلفة تتخطى 36 مليون درهم، ويضم المركز الجديد أكبر منطقة ترفيهية داخلية من نوعها في الشرق الأوسط، والتي تضع قطاع صناعة الترفيه في مراكز التسوق برأس الخيمة والمناطق الشمالية في مرحلة جديدة.

وقال سيلفيو ليدتك، المدير التنفيذي للعمليات في "لاندمارك ليجر": يقدم مركز تريدوم تجربة ترفيهية فريدة من نوعها في أجواء مليئة بالمرح والإثارة لكافة أفراد العائلة.