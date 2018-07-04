وتيرة متسارعة للعمل في مشروع «بن غاطي بلاتينيوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بن غاطي للتطوير» أن أعمال الإنشاءات في مشروع «بن غاطي بلاتينيوم»، الذي تبلغ تكلفته 150 مليون درهم، تسير بوتيرة متسارعة مما سيمكن الشركة من تسليم المشروع في يناير 2018.

وتم إتمام الطابقين السفليين والطابق الأرضي و4 طوابق سكنية في المشروع المكون من 13 طابقاً، مما يؤكد سير أعمال الإنشاءات بوتيرة تسمح بتسليم المشروع في موعد التسليم المحدد له.

ويقع مشروع «بن غاطي بلاتينيوم» في قلب مجتمع واحة دبي للسيليكون ويمتد على مساحة 312.813 قدماً مربعاً. ويضم هذا المشروع 170 وحدة سكنية إضافة إلى 4 متاجر للبيع بالتجزئة. و«بن غاطي بلاتينيوم» من بين عدد من المشاريع التي يجري حالياً تطويرها في واحة دبي للسيليكون بما في ذلك «بن غاطي ستارز» و«بن غاطي كريستالز» و«بن غاطي بلاتينيوم»، مما يرفع مجموع عدد الوحدات السكنية التي طورتها الشركة في المجتمع إلى 981 وحدة.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي ومدير قسم الهندسة في «بن غاطي للتطوير»: ملتزمون بمواعيد تسليم المشاريع، وهو ما يؤكده تسليمنا لمشاريعنا السابقة في مواعيد التسليم المحددة لها.