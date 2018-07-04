موانئ أبوظبي تروّج مزايا الخدمات اللوجستية بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: أبوظبي- البيان

استضافت موانئ أبوظبي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للشحن والإمداد «ورشة عمل مدينة خليفة الصناعية للوجستيات» في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية التنافسي بالمنطقة، وتوفير حلول سريعة وعالية الكفاءة ومعتدلة التكاليف للعملاء، وكذلك تسليط الضوء على أحدث الخدمات اللوجستية التي تقدمها مدينة خليفة الصناعية للشركات المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهدت الورشة حضور عدد من الشركات العالمية التي أطلقت مشاريع لها في مدينة خليفة الصناعية، حيث استعرضت المنافع والمزايا العديدة التي شجعتها على إطلاق عملياتها في مدينة خليفة الصناعية. وضمت قائمة الشركاء والعملاء كلاً من أجيليتي وكوسكو الملاحية للموانئ المحدودة وشركة الاتحاد للطيران التي شارك ممثلوها في جلسة نقاشية إلى جانب مسؤولين من موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية ومرافئ أبوظبي وجمارك أبوظبي.

وقالت نادية عبد العزيز، رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد ونائب رئيس أكاديمية فياتا التعليمية للنقل والإمداد ونائب رئيس غرفة التجارة الدولية: نحرص على تعزيز التعاون مع مدينة خليفة الصناعية وتسليط الضوء على المنافع العديدة التي تتيحها هذه المدينة باعتبارها مركزاً استراتيجياً دولياً لقطاع اللوجستيات والصناعة والتجارة.

ونتطلع للعمل معاً على تسهيل فرص الأعمال لأعضاء اللجنة الوطنية للشحن والإمداد والمساهمة في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ونعمل لتوطيد العمل مع الجهات الحكومية لمساعدة المستثمرين والترويج للإمارات كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، وكذلك مع شركات الشحن واللوجستيات للارتقاء بمعايير خدمات الشحن ومناولة البضائع بالدولة.

ومن جانبه، قال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: نحرص في موانئ أبوظبي ومدينة خليفة الصناعية على تلبية توقعات العملاء لحلول لوجستية عالية الكفاءة وسريعة وتنافسية. وتهدف ورشة مدينة خليفة الصناعية للوجستيات إلى تعزيز التواصل مع الشركاء والعملاء واستعراض المنافع العديدة المتاحة للعملاء من خلال ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية للوجستيات. وبالإضافة إلى العروض التقديمية والجلسة النقاشية، قام المشاركون بجولة في مدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة.