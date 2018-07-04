كلية دبي للسياحة تقدّم 20 منحة دراسية بتجارة التجزئة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عن تعاونها مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتقديم 20 منحة دراسية للطلبة المتقدمين للانتساب إلى برنامجها التدريبي حول تجارة التجزئة .

والذي يبدأ في 9 سبتمبر، وتعتبر هذه المنحة التي تحمل اسم «مدينة الذهب»، الأولى ضمن سلسلة من المبادرات المشابهة التي سيقدمها صندوق المنح الدراسية في كلية دبي للسياحة، كما أنها تهدف إلى تعزيز وتطوير الكفاءات التي تعنى بخدمة السياح. وسيقدم صندوق المنح الدراسية المزيد من الفرص التعليمية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها بالتعاون مع العديد من شركاء القطاع السياحي في دبي.

وتشمل المنحة الدراسية تغطية كافة تكاليف البرنامج التدريبي على مدار العام لكل طالب، كما سيتمكن الطلبة المقبولون في المنحة من مواطنين ووافدين عند استكمال البرنامج بنجاح، من التقدم للحصول على فرصة وظيفية لدى أي من أعضاء مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للانضمام إلى سوق العمل بخبرات عملية.

وقال عيسى بن حاضر، مدير عام كلية دبي للسياحة: نحن في كلية دبي للسياحة ملتزمون بتعزيز وتنمية الكوادر المؤهلة والمدربة، من خلال مساعدة الطلبة على تطوير مهاراتهم العملية، وخبراتهم المتخصصة .

وذلك خلال دراستهم للحصول على شهادة أكاديمية تؤهلهم فوراً للدخول إلى سوق العمل. وهذا الالتزام يساعدنا على تحقيق رؤيتنا وإفساح المجال الوظيفي أمام المواهب الصاعدة سواء من المواطنين أو الوافدين. وتعد شراكاتنا مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات لتقديم هذه المنحة الدراسية شهادة على نجاح نهجها في تطوير خبرات تعليمية وتأهيلية.

ونحن على ثقة أن البرنامج التدريبي في مجال تجارة التجزئة سيقدم للطلبة المهارات المطلوبة والأدوات التي تؤهلهم إلى تحقيق أثر إيجابي خلال مساعيهم المستقبلية لتحقيق النجاح على أرض الواقع في قطاع السياحة في دبي.

وقالت ليلى محمد سهيل، المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية والرعاية التجارية في دبي للسياحة ومؤسساتها:

منحة «مدينة الذهب» هي باكورة سلسلة مقبلة من المنح الدراسية والمبادرات القائمة على التعاون مع شركائنا في القطاع الخاص لتطوير كوادر محلية سواء من المواطنين أو المقيمين. إن العمل مع شركائنا يمكننا من تطوير منح دراسية قادرة على تأهيل كفاءات مميزة وتزويدها بالمهارات المطلوبة لمساعدتها على الدخول إلى سوق العمل بخبرات عملية كافية.

وقال توحيد عبد الله رئيس مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: نحن في المجموعة نثمن عالياً التدريب والتطوير باعتباره من مفاتيح النجاح الرئيسية، كما أننا مؤمنون بأن مشاركة المعرفة تعتبر من المسؤوليات الأساسية للمجموعة.

وذلك لتأهيل كوادر على قدر عال من الكفاءة. ونتشرف في المجموعة بتعاوننا مع كلية دبي للسياحة والمساهمة في المنح الدراسية المتاحة أمام الطلبة من مواطنين ومقيمين لتطوير قدراتهم واكتساب خبرات متخصصة في تجارة التجزئة».

وقال أميت دهماني المدير التنفيذي لشركة دهماني للمجوهرات: «نفخر بكوننا علامة تجارية إماراتية، ونتشرف بالتعاون مع كلية دبي للسياحة وصندوق المنح الدراسية. وهذه المنحة الدراسية تنسجم مع رؤيتنا للمشاركة الفاعلة في تطوير كوادر محلية من مواطنين ومقيمين قادرة على الانضمام إلى قطاع السياحة الحيوي في دبي».

وقال جون بول ألوكاس المدير التنفيذي لمجموعة جوي ألوكاس: نفخر بانضمامنا إلى هذه المبادرة التي ستساهم في تعزيز قطاع تجارة التجزئة في دبي. ونتوجه لكلية دبي للسياحة بالشكر والامتنان على هذا المشروع الطموح ذي النظرة المستقبلية، ونتطلع إلى تقديم كل ما يلزم لضمان نجاحه.

وقال عبدالسلام كي. بي. المدير التنفيذي لمجموعة مالبار للذهب والألماس: نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة لأن التعليم العالي هو ما يضع الأسس للنمو المستدام للاقتصاد والمجتمع بوجه عام. ونأمل أن نكون خير عون لهذه المبادرة وتزويد الطلبة بالمهارات الضرورية كالانضباط الذاتي والقيم المؤسسية.

طلبات

يمكن لكافة الراغبين بالحصول على هذه المنحة التقدم بطلباتهم مصحوبة برسالة توضح الأسباب التي تجعلهم مخولين للحصول عليها، وبعد تعبئة الطلبات عبر الموقع الإلكتروني وتقديم كافة المستندات المطلوبة يجب على المتقدمين اجتياز اختبار في اللغة الإنجليزية وآخر في الرياضيات، وتختتم مرحلة قبول الطلبات بإجراء المقابلة الشخصية.