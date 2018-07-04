فتح باب التقديم لجوائز «أديبك 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن فتح باب التسجيل واستلام طلبات المشاركة في جوائز «أديبك» المرموقة لدورة 2018 أمام الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

وتضم جوائز أديبك لهذا العام، ستّ فئات تركز على عدد من المسائل الضرورية لتحقيق التطور والمرونة في قطاع الوقود الهيدروكربوني.

وتحتفي جوائز أديبك بالإنجازات المتميزة في قطاع النفط والغاز، وتُكرم الشركات والأفراد والمبادرات والمشاريع والتقنيات التي تسهم في رسم ملامح واضحة لمستقبل القطاع في مشهد الطاقة المتغير. ومن المقرّر أن تستمر فترة تسجيل واستلام طلبات المشاركة في هذه الجوائز العالمية المرموقة حتى أغسطس المقبل، وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر موقع أديبك على الويب.

وقال جان فيليب كوسيه، نائب الرئيس لقطاع الطاقة لدى «شركة دي إم جي للفعاليات»، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أديبك والفعاليات المصاحبة له ومن أبرزها جوائز أديبك: «إن النمو المستقبلي لقطاع النفط والغاز يعتمد على الموهبة والابتكار».

مؤكّداً أن جوائز أديبك تكرّم الأفراد المتميزين وأفضل الممارسات المهنية في القطاع بجميع أنحاء العالم». وأضاف: «تسلط جوائز أديبك لهذا العام الضوء على تلك الإنجازات البارزة التي ترسي أُسساً متينة تضمن استمرار النجاحات التي يحققها القطاع».

وتشكل جوائز أديبك واحدة من أبرز الفعاليات التي تقام ضمن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، الحدث الأكثر تأثيراً والملتقى الأبرز لقادة وصانعي القرار وخبراء قطاع النفط والغاز العالمي. وتحتفي جوائز أديبك بالتميز في قطاع النفط والغاز وتكرم الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الشركات والأفراد، في ستّ فئات تشمل التقنية، والأبحاث، والتحوّل الرقمي، والكفاءة والأداء، والمساهمة المجتمعية، والإنجازات الفردية.