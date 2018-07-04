12750 شكوى من عملاء «اتصالات» و«دو» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة تلقيها 12750 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال النصف الأول من العام الجاري بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة أمس، أن نصيب «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 6001 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي مقابل نحو 6749 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 12492 شكوى، استحوذت «اتصالات» على 5859 شكوى منها، مقابل نحو 6633 شكوى لـ«دو».

وأكد 58.29% من عملاء «اتصالات» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 21.39% عن عدم رضاهم، بينما كان 20.33% منهم حيادياً، وأكد 62.67% من عملاء «دو» عن رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 17.96% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 19.37% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 97.63% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 98.28% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفقا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وتم حل 1.1% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 0.65% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

ويأتي تقرير الشكاوى، الذي تنشره هيئة الاتصالات شهرياً، ضمن جهودها لتنظيم قطاع الاتصالات في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

إجمالي

وصل إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة تنظيم الاتصالات عن العام الماضي إلى 22071 شكوى موزعة بواقع 12391 شكوى من عملاء «اتصالات» و9680 شكوى من عملاء «دو».