لجنة التجارة بغرفة الشارقة تبحث إطلاق مبادرات نوعية

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت لجنة التجارة والخدمات المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إطلاق مبادرات نوعية جديدة إلى جانب تفعيل دورها وإسهامها للارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة وتعزيز العمل للنهوض بخدمات الغرفة المقدمة إلى أعضائها المنتسبين بشكل خاص، والقطاع الخاص عموماً.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، الذي عقد أمس في مقر غرفة الشارقة، برئاسة محمد علي هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة، آليات عملها المستقبلية في ضوء إعادة تشكيل مجلس إدارة الغرفة قبل عدة شهور، وصدور القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم أعمالها الجديد.

وناقشت اللجنة عدداً من المقترحات لوضع خطة عمل تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال في الشارقة خلال الفترة المقبلة. واختارت اللجنة علي الخيال، عضو مجلس إدارة نائباً لرئيس اللجنة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أعضاء اللجنة رغدة تريم، وسارة المدني، وعبيد الطنيجي، إلى جانب عبد العزيز شطاف، مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، وإبراهيم الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة.

وبحثت اللجنة خلال اجتماعها تفعيل دورها في إطار متناغم مع الجهاز التنفيذي لوضع مبادرات تخدم القطاع الخاص وحلول مناسبة لمواجهة أية تحديات تشهدها الساحة الاقتصادية المحلية، مشددة على ضرورة إطلاق مبادرات تخدم أعضاء الغرفة وتسهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم بوصفهم شركاء استراتيجيين لها.