«أراضي دبي» تطلق خدمة الدفع الذكي عبر «أبل باي» و«سامسونغ باي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تفعيل إدارة الشؤون المالية أخيرًا خاصية الدفع الذكي من خلال تطبيقي «أبل باي» و«سامسونغ باي».

وتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية حكومة دبي الذكية ودعم الأداء الحكومي المتميز القائم على استخدام أحدث تقنيات العصر.

وبدأت أراضي دبي بتفعيل الخدمة وتطبيقها، ويتم العمل بها بالفعل في مبنى الدائرة وجميع مكاتب أمناء التسجيل العقاري، ليستفيد منها جميع المتعاملين. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عميلة دفع الرسوم على العملاء، تماشيًا مع الهدف الاستراتيجي للإدارة للتحول إلى الإجراءات المالية الإلكترونية من دون اللجوء إلى المعاملات الورقية «مالية بلا أوراق»، ما يساعد على الحد من استلام الأوراق النقدية والشيكات واستبدالها بالقنوات الذكية الحديثة.

وقال سعد الحمادي مدير أول إدارة الشؤون المالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: على ضوء انتشار استخدام الهواتف الذكية على نطاق واسع بين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب إمكانية الاستفادة منها في الأعمال اليومية، فقد بات من اليسير توظيفها أيضًا في مختلف متطلبات الحياة، لتسهيل الإجراءات على مستخدمي تلك الهواتف.

وبناءً على ذلك، قامت إدارة الشؤون المالية في أراضي دبي بإضافة هذه الخاصية لتسهيل العملية على العملاء. وفضلاً عن ذلك، فإن توفير خدمات دفع إضافية لعملاء الدائرة ستوفر قيمة إضافية لعملاء الدائرة. وإلى جانب ضمان راحة وسعادة للمتعاملين، فإن الدفع الذكي يدعم سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة، كما يرتقي بمستوى قدرتها على منافسة الوجهات الاستثمارية الأخرى حول العالم، ويساعدها على الارتقاء في ترتيبها خلال السنوات المقبلة.