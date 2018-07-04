«بيوت.كوم»: انخفاض الإيجارات بدبي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

أصدرت «بيوت.كوم» البوابة العقارية تقريرها النصف السنوي من عام 2018 لإمارة دبي، مقارنة مع النصف الثاني من عام 2017، والذي أظهر أن متوسط انخفاض أسعار الإيجارات بنحو 10% لمعظم المناطق.

من جانبها، شهدت بعض مناطق الإمارة زيادة ملحوظة في معدل الإيجارات، مثل منطقة أم سقيم، ودائرة قرية الجميرا، وجميرا بارك، ودبي لاند. وجاءت دبي مارينا في المرتبة الأولى ضمن أكثر المناطق طلباً ورواجاً لاستئجار الشقق في دبي.

المبيعات

شهدت معظم مناطق الإمارة انخفاضاً طفيفاً في معدل أسعار البيع والشراء، واحتلت منطقة دبي مارينا، وواحة دبي للسيلكون، ودبي وسط المدينة، ومدينة دبي الرياضية، زيادة ملحوظة في معدل المبيعات. وكانت دبي مارينا هي الأكثر طلباً ورواجاً في معدل مبيعات الشقق، حيث حصدت أبراج مانشستر على أعلى معدل لعمليات البحث في موقع بيوت.كوم العقاري.

في الإيجارات، شهدت منطقة ديرة في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الأسعار، حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق المؤلفة من غرفتي نوم بنسبة 8.23%. واستقرت الأسعار في منطقة النهدة لشقق الاستوديو، وللوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في واحة دبي للسيلكون.

وشهدت منطقة ديرة انخفاضاً في معدل إيجاراتها لشقق المؤلفة من غرفة نوم واحدة بنسبة 15.38% على التوالي، وتلتها مدينة دبي الرياضية للشقق المؤلفة من غرفتي نوم بنسبة 10.58%.