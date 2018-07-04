«سيدات أعمال الإمارات» و«نماء» يبحثان تمكين المرأة في مؤتمر طريق الحرير

المصدر: أستانا - البيان

شاركت الإمارات، ممثلةً في مجلس سيدات أعمال الإمارات، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، في أعمال المؤتمر العالمي لطريق الحرير، الذي افتتحت أعماله أول من أمس بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، تزامناً مع الذكرى السنوية العشرين لقيام العاصمة أستانا.

وأكدت فريدة العوضي، خلال كلمتها في المؤتمر، الذي حضره الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى كازاخستان، أن الإمارات كثفت جهودها لتحقيق أعلى معايير المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وحرصت على إشراك المرأة في مناحي المسيرة التنموية للدولة كافة، من خلال استراتيجية طويلة استهدفت تمكين المرأة سنوات وعقوداً مقبلة، من خلال اعتبارها جزءاً أساسياً في تحقيق «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

وأوضحت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حملت على عاتقها مسؤولية رفع شأن المرأة الإماراتية، وقدمت تجربة مميزة في تمكين المرأة للعالم أجمع.

وقالت إن قطاع سيدات أعمال الإمارات شكّل في عام 2018 نسبة تقارب الـ10% من القطاع الخاص الإماراتي بإدارة أكثر من 48 ألف شركة متوسطة وصغيرة، داعية الحضور إلى تعزيز الشراكات والاستفادة من قدرات دولة الإمارات العربية الاستثمارية والجغرافية، وصولاً إلى نقل المعرفة وإحراز تقدم في مجال المال والأعمال الذي تراهن الإمارات عليه، باعتبارها مورداً معرفياً واقتصادياً.

من جهتها، قدمت ريم بن كرم تعريفاً بالجهود التي تقودها مؤسسة نماء للارتقاء المرأة، وما تعمل تحت مظلتها من مؤسسات مثل:

مجلس إرثي للحرف المعاصرة الساعي إلى تعزيز فرص مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الحرفية والفنية، ومجلس سيدات أعمال الشارقة المؤسسة المعنية تمكين المرأة مهنياً واقتصادياً، وأكاديمية «بادري» العاملة على بناء تطوير قدرات المرأة من خلال برامج ومصادر تعليمية.

واستعرضت بن كرم أبرز الإحصائيات التي تكشف دور المرأة الإماراتية في حركة النمو الاقتصادي في المنطقة العربية والإمارات، موضحةً أن 46% من خريجي الجامعات الإماراتية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هم من النساء. ولفتت إلى أن 77% يلتحقن بالتعليم العالي بعد المدرسة الثانوية، ويشكلن 70% من جميع خريجي الجامعات.

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ضم الوفد الإماراتي المكون من 15 عضوة، ممثلات عن مجلس سيدات أعمال الإمارات، ترأستهن رئيسة مجلس الإدارة فريدة عبد الله العوضي، فيما مثّل مؤسسة نماء للاتقاء بالمرأة وفد ترأسته ريم بن كرم مديرة المؤسسة. واستعرض المؤتمر عدداً من القضايا المتعلقة بالتحديات العالمية التي تواجه دول منظمة شنغهاي للتعاون والقضايا الرئيسة المتعلقة برقمنة طريق الحرير في القرن الـ21.