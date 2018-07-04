«اقتصادية رأس الخيمة» تواصل «بادر معنا» مع المستهلكين

المصدر: رأس الخيمة - البيان

واصلت اقتصادية رأس الخيمة تطبيق مبادرة «بادر معنا» للعام الثاني على التوالي، والتي أطلقتها إدارة الرقابة والحماية التجارية بداية العام المنصرم، حيث يتم بموجب هذه المبادرة جمع مسؤولي الإدارة والمستهلكين والمستثمرين من خلال استقبال ملاحظاتهم وشكاويهم لتقديم النصح والإرشاد واقتراح الحلول المناسبة لها.

وبلغ عدد المشاركين في اللقاء الذي تم تنظيمه مؤخرا 19 مستهلكاً ومستثمراً، وتم خلاله عرض أحدث الخدمات التي تقدمها الدائرة والاستماع لبعض الملاحظات الواردة من المستهلكين، كما تم مناقشة مجموعة من المحفزات التي أطلقتها الدائرة مؤخراً لدعم بيئة الأعمال، ومن أبرزها تمديد فترة سماح لتجديد الرخصة من 30 إلى 90 يوما.

والتي مثلت إحدى أهم الملاحظات التي وردت خلال الجلسات السابقة لهذه المبادرة من قلق بعض من أصحاب المحلات من ضيق فترة السماح بتجديد الرخصة والتي تم علاجها حالياً.

وأكدت فاطمة السويدي مديرة قسم الحماية التجارية أن المبادرة توطد التواصل والثقة بين الدائرة والمستهلكين، ولوحظ مدى الارتياح والقبول المرتفع لدى المشاركين ومستوى رضاهم المرتفع عن هذا اللقاء.

وأضافت بأن الملاحظات الأخرى التي وردت خلال هذه الجلسة هي طلب لزيادة عدد الحملات التوعوية للمستهلكين، كما نوهت السويدي بأن إدارة الرقابة والحماية التجارية سوف تستمر في عقد سلسلة من اللقاءات مع المتعاملين والمستهلكين ربعياً في العام الحالي، وترحب بكافة استفسارات ومقترحات المستهلكين على الموقع الإلكتروني الخاص بالحماية التجارية أو عبر خدمة الواتس أب، أو عن طريق الخط الساخن.