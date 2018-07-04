«وصل» تقدّم منحة دراسية ضمن جوائز مسابقتها الرمضانية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وصل للعقارات أسماء الفائزين بمسابقتها الرمضانية التي حملت اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

واستهدفت الاحتفاء بمواهب الأطفال وإبراز إبداعاتهم، ومكافأة أصحاب المواهب الفنية.

واختارت لجنة الجائزة في وصل زوبيا أنصاري، وساميكشا، وتيريز، وزونيرا ليكونوا الفائزين الأربعة لهذا العام، وقدمت لكل واحد منهم جهاز «نينتندو سويتش»، في حين وقع الاختيار على زوبيا أنصاري لتفوز بالجائزة الكبرى، وهي عبارة عن منحة دراسية تصل قيمتها إلى 25 ألف درهم.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي لإدارة العقارات والتسويق في وصل للعقارات: أتحنا المشاركة أمام الأفراد من جميع الأعمار، وخصصت مسابقة لأطفال مستأجرينا فقط، بينما شارك الكبار في مسابقة التصوير الفوتوغرافي، موجهة الشكر إلى جميع المستأجرين الذين أسهموا في إنجاح برنامج الجائزة.

وكانت مسابقة زايد الرمضانية لمواهب الأطفال مفتوحة للفئة حتى سن 13 عامًا. أما مسابقة التصوير، فكانت مفتوحة لجميع الأشخاص فوق سن 13 عامًا، سواء كانوا من مستأجري وصل أو غير ذلك.