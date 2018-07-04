شراكة بين «طيران الإمارات» و«دبي باركس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن دخولها في شراكة مع «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في المنطقة، لتوفر لعملائها ميزات خاصة للاستمتاع بجميع التجارب التي تقدمها في الوجهة الترفيهية الشهيرة.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: «نسعى من خلال شراكتنا مع دبي باركس آند ريزورتس إلى إتاحة المجال أمام ركابنا للاستفادة من التجارب الحصرية التي توفرها أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط. ومن خلال هذه الخطوة، نروّج لدبي أمام مزيد من العملاء الذين يسافرون هذا الصيف إلى أكثر من 150 وجهة ضمن شبكتنا».