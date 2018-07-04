تعاون بين «سينغها العقارية» و«جالبوت» لإدارة مرسى اليخوت «كروس رودس»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة سينغها العقارية العامة، التعاون مع شركة جالبوت القابضة لإدارة مرسى اليخوت الذي يضم 30 مرساً في مشروع «كروس رودس»، أول وأكبر وجهة للمنتجعات المتكاملة في جزر المالديف. وجرى توقيع العقد بين الطرفين بحضور الشيخ محمد بن سرور آل نهيان.

وستوفر جالبوت حلولاً متكاملة للنقل البحري في مشروع «كروس رودس»، بما في ذلك إعادة التزود بالوقود وإدارة المراسي وخدمات الدعم الأخرى، كما ستفتتح جالبوت مساحةً للتجزئة في مركز تاون شيب ضمن مشروع «كروس رودس».

وتعتبر جالبوت الإماراتية شركة متكاملة في مجال تصميم وبناء وتشغيل السفن وتوفير خدمات الجولات إلى أهم المعالم السياحية في الإمارات في أبوظبي. تأسست الشركة في العام 2013، وقد دخلت على خط المنافسة في صناعة خدمات النقل البحري.

وإضافة إلى ذلك، توفر الشركة خدمة استئجار القوارب الخاصة والتجارية. وتشهد جالبوت زيادة سريعة في الطلب والمبيعات المحتملة بين العملاء المحليين والعالميين، فضلاً عن التوسع المطرد في شركاتها التابعة بما في ذلك جالبوت المالديف ومراسي جالبوت وجالبوت للخدمات البحرية وأي-يخت الشرق الأوسط.

وإلى جانب إدارة مرسى اليخوت الفاخر في مشروع «كروس رودس»، ستعمل شركة جالبوت على توفير مجموعة شاملة من خدمات الرحلات البحرية الفاخرة على متن مجموعة متكاملة تضم 6 سفن وتشمل خدمات النقل بالعبّارة ذهاباً وإياباً من وإلى مطار فيلانا الدولي، والعاصمة ماليه والجزر المجاورة الأخرى، وخدمة استئجار اليخوت، إلى جانب قوارب دوني الكهربائية المتطورة التي توفر خدمات التنقل البحري. وتخطط الشركة حالياً لإطلاق رحلات للنقل بين الجزر عبر سفن تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.