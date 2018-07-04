«الإمارات» تشغّل طائرة «A380» لمرة واحدة إلى باكستان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها تشغيل طائرتها الإيرباص A380 لمرة واحدة إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 8 يوليو الجاري.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 2524» مطار دبي الدولي في 8 يوليو 2018 في الساعة 8:00 صباحاً، وتصل إلى إسلام أباد في الساعة 12:10 ظهراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 2525» فتقلع من مطار إسلام أباد الدولي في الساعة 3:40 عصراً، لتصل إلى دبي في الساعة 5:45 مساءً (بالتوقيت المحلي).

وقال الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: نحن فخورون بتشغيل أول رحلة بطائرة A380 إلى إسلام أباد، وعرض المنتجات المبتكرة والتجهيزات الفريدة لهذه الطائرة لشركائنا وعملائنا في باكستان. وعلى الرغم من أنها رحلة لمرة واحدة فقط، فإننا نتطلع إلى إطلاق خدمة A380 منتظمة إلى باكستان وسوف نواصل العمل مع السلطات المعنية في هذا الشأن.

وسوف تكون طائرة الإمارات A380 التي ستخدم هذه الرحلة الخاصة بتوزيع الدرجتين، التي توفر مقاعد مريحة في الدرجة السياحية، ومقاعد تتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال وصالوناً جوياً تشتهر به هذه الطائرة العملاقة.

ويستمتع ركاب الطائرة في جميع الدرجات بنظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الذي يوفر نحو 3500 قناة حسب الطلب، بما في ذلك تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومتابعة أحدث تطورات الأخبار العالمية والبرامج الرياضية عبر قنوات البث التلفزيوني الحي على شاشات عرض شخصية تعد الأكبر من نوعها في العالم، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi مجاناً لأول 20 ميغابايت.