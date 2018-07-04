«سوبربراندز» تكرّم شرطة دبي ومجموعة «أباريل جروب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سوبربراندز»، الهيئة المستقلة المحكمة في العلامات التجارية، تكريم شرطة دبي نظراً لجهودها التي تتجاوز المعايير الواردة في بيان رسالتها على مدى عدة عقود، فيما حصلت مجموعة «أباريل جروب» على لقب «الخدمات المميزة في قطاع التجزئة» .

وذلك في إطار فعالية جوائز سوبربراندز السنوية الرابعة عشرة، والتي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي. وتسلم الجوائز اللواء محمد سعيد المري مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، ونيراج تكشنداني، المدير المالي لمجموعة أباريل جروب.

وحصلت 59 علامة تجارية رائدة من الإمارات على لقب «سوبربراندز» المرموق، كما شهدت الفعالية الكشف عن كتاب سوبربراندز 2018، في الحفل الذي يعتبر بمثابة أوسكار العلامات التجارية، إلى جانب تكريم أقوى العلامات في الإمارات.

وقال مايك إنغلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: تقوم شرطة دبي في عملها على 5 ركائز أساسية هي الشفافية والتعاون والعدالة والاحترافية وروح الفريق، وتسعى بدأب لمنح المواطنين والمقيمين أعلى مستويات الأمن والسلامة على الرغم من وجود عدد كبير من الجنسيات والثقافات المختلفة.

وأضاف: نجحت شرطة دبي على مدى السنوات في إرساء العلاقات الجيدة مع المجتمع متعدد الأعراق والجنسيات والخلفيات الاجتماعية، فيما توفر الأمن والسلامة في انحاء المدينة لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات. أصبح اسم شرطة دبي رديفاً للمؤسسة الموثوقة الودودة والتي تتمتع بمستويات رفيعة من الابتكار والاستباقية، ونتشرف بمنح شرطة دبي هذا التكريم لنجاحها المبهر في حماية المجتمع مع الحفاظ على اللمسة الإنسانية البارزة.