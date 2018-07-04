«شبكة دبي الذكية العالمية» تستقطب رواد التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي الذكية عن توسع المشاركة في «شبكة دبي الذكية العالمية»، المبادرة الأولى من نوعها، التي أطلقتها أبريل الماضي، بهدف تأسيس شبكة دولية للمدن الذكية.

حيث شهدت الشبكة مشاركة واسعة من الأفراد والجهات المعنية بالتكنولوجيا المتقدمة، الساعية إلى الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تطوير الحياة الذكية وخدمة الإنسان والمجتمعات وتعزيز السعادة.

وبلغ عدد الأعضاء المنضمين لـ «شبكة دبي الذكية العالمية» حتى الآن أكثر من 140 عضواً من مختلف دول العالم، يمثلون جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، إضافة إلى مراكز البحوث والمعاهد الأكاديمية، وممثلي وسائل الإعلام وخبراء مختصين في عدة مجالات:

تشمل تكنولوجيا البلوك تشين وإنترنت الأشياء، فضلاً عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وخدمات الحكومة اللاورقية ومنصات الخدمات المشتركة، والتكنولوجيا الناشئة. وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية:

إن «شبكة دبي الذكية العالمية» انطلقت بهدف تأسيس منصة مرجعية عالمية شاملة لتبادل الآراء وطرح الرؤى والأفكار حول منظومة عمل المدن الذكية، وأهم الاستراتيجيات اللازمة لتطوير مدن المستقبل الأكثر قدرة على تلبية احتياجات الناس في شتى المجالات. واليوم تضم الشبكة نخبة من الجهات ورواد صناعة المدن الذكية حول العالم».

وأكدت أن الشبكة تشكل ملتقى مثالياً للجهات والخبراء لاستعراض أفضل التجارب والممارسات العالمية بمجال تطوير المدن الذكية، كما أنها بيئة خصبة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز مهارات رواد الأعمال، إلى جانب قدرتها على تعزيز أواصر التعاون والشراكات بين دبي الذكية ومختلف الجهات المختصة بالمجال ذاته حول العالم، ونحن نسعى بشكل مستمر إلى تنمية الشبكة لتضم، مستقبلاً، مزيداً من الجهات العالمية الرائدة المعنية بهذا القطاع، كما سنعمل على تنظيم اللقاء السنوي الأول لأعضاء الشبكة خلال العام 2019 في دبي، لترسيخ التواصل الفعال بين كل الأعضاء.