«كارفور» تطلق مبادرات للتخلص من الأكياس البلاستيكية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ماجد الفطيم» سلسلة مبادرات احتفالاً باليوم العالمي للتخلص من الأكياس البلاستيكية. وتتيح المبادرات للمتسوقين في جميع متاجر كارفور هايبرماركت في جميع أنحاء الإمارات وعددها 28.

فضلاً عن متاجر سوبرماركت مختارة، الاستفادة من عرض «اثنين بقيمة واحد» على أكياس صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستخدام، بقيمة 2.75 درهم، مع ضمان مدى الحياة، وسوف يتم استبدالها مجاناً بناءً على طلب العميل.

ولتشجيع العملاء على استخدام الأكياس الصديقة للبيئية في كل زيارة تسوق يقومون بها، قامت كارفور بتخصيص صندوق دفع لمستخدمي هذه الأكياس في كارفور هايبرماركت في سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر ديرة، ومول الإمارات، مع خطط لتوسيع نطاق صناديق الدفع الخضراء في نهاية العام 2018.

وتتكاتف الجهود لتوفير بدائل تغني عن استخدام أكياس البلاستيك في متجر كارفور الإلكتروني، وكمرحلة تجريبية، سوف يتم توصيل جميع الطلبات المقدمة عبر موقع كارفور الإلكتروني والتي تم تسليمها أمس، الثالث من يوليو، في أكياس قابلة للتحلل من إنتاج شركة أفاني، المورد الذي يستخدم تقنية مبتكرة للحد من استخدام البلاستيك في العالم.

وتعد أكياس الكاسافا المستخدمة في خدمات التوصيل غير سامة، وخالية من العناصر النفطية، ولا تدخل في صناعتها مواد معدلة وراثياً، وقابلة للتحلل البيولوجي في غضون أشهر بعد استخدامها ورميها.

وتعد كارفور رائدة في المبادرات الصديقة للبيئة، حيث قدمت في شهر يونيو أكثر من 500 كيس بيئي مجاناً في جميع متاجر كارفور هايبرماركت بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي، كما شجعت الشركة الحوارات على شبكة التواصل الاجتماعي التي تدعو إلى الحد من الأكياس البلاستيكية.

وقال ميغيل بوفيدانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في الإمارات ومدير إدارة التميز لدى ماجد الفطيم للتجزئة: «تشكل الأكياس البلاستيكية ضرراً على بيئتنا، ويجب التركيز على هذه القضية بشكل كبير. حيث يُقدر استهلاك الأكياس البلاستيكية نحو تريليون كيس سنوياً في جميع أنحاء العالم. نحن في كارفور نفتخر بجهودنا للحد من هذه الظاهرة ونأمل من خلال تقديم مثل هذه المبادرات مساعدة وإلهام المستهلكين لاتخاذ موقف حاسم في المحافظة على بيئة خضراء».