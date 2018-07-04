«العربية» تضيف طائرتي إيرباص «A320» إلى أسطولها

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «العربية للطيران» أمس تسلمها طائرتين جديدتين «إيرباص A320» ليرتفع بذلك حجم أسطولها إلى 53 طائرة.

وجرى استلام الطائرتين الجديدتين وفق الجدول المحدد من منشأة «إيرباص» بمدينة تولوز الفرنسية، ليكتمل بذلك عدد الطائرات المقرر تسلمها هذا العام.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: يمثل استلام آخر طائرتين لنا في 2018 خطوة مهمة على طريق تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حجم أسطول «العربية للطيران»، خاصة في الوقت الذي قمنا فيه بإضافة 12 خطاً جديداً إلى شبكة وجهاتنا منذ بداية العام.

ودخلت الطائرتان الجديدتان مباشرة الخدمة على شبكة الوجهات التي تتجاوز 150 وجهة انطلاقاً من مراكز العمليات الرئيسية في الإمارات، ومصر، والمغرب، والتي شهدت إضافة 12 خطاً جديداً منذ بداية 2018. وتعتبر عائلة إيرباص «A320»، أحدث فئات الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً حول العالم..

وستضيف «العربية للطيران» أوائل العام المقبل طائرات من طراز «إيرباص A321neo LR» لأول مرة إلى أسطولها، مما سيتيح للناقلة الاقتصادية إمكانية إضافة رحلات متوسطة المدى إلى شبكة وجهاتها، وبالتالي ستمكنها من دخول أسواق جديدة، وتعزيز خدماتها على وجهاتها الحالية التي تشهد كثافة عالية.