806 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 806 ملايين درهم، وتسجيل 140 مبايعة بقيمة 229 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 68 مليون درهم و123 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 161 مليون درهم، وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم بحدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 21 مليوناً، وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 20 مليوناً.

وسجلت الرهونات 577 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 546 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 328 مليون درهم ورهن في الرفاعة بـ 73 مليوناً.