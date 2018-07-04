رئيس جديد للشؤون التجارية في «رأس الخيمة العقارية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة «رأس الخيمة العقارية» عن تعيين جيليس حنا في منصب رئيس الشؤون التجارية، نظراً لخبرته في مجال إدارة العقارات والعمليات.

ويتولى جيليس من موقعه رئيساً للشؤون التجارية، إدارة فرق المبيعات، والتأجير، والتسويق، وإدارة المبيعات، حيث يمتلك خبرة في مجال المبيعات والتسويق لعدد من الشركات العقارية. وقبيل انضمامه إلى شركة رأس الخيمة العقارية، شغل حنا منصب رئيس قسم المبيعات الدولية في دبي للعقارات، التابعة لدبي القابضة.

وحصل حنا خلال مسيرته المهنية على العديد من الأوسمة والجوائز، وتم تكريمه كشخصية رائدة في قطاع العقارات الحيوية على المستوى العالمي، وتكرر ظهوره الإعلامي في الصحف ووسائل الإعلام، ومساهماته في كبرى المجلات العقارية، كما شارك في العديد من جلسات الحوار حول القطاع العقاري.

وقال جيليس حنا: «أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الثقة وبأن أشغل منصب رئيس الشؤون التجارية في رأس الخيمة العقارية، الشركة الرائدة في قطاع العقار والبارزة على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية. ويسرني أن أتولى قيادة نمو الشركة ولاسيما بهذا الوقت المهم في مسيرة الشركة. وأتطلع إلى تعزيز هذه المسيرة والمضي قدماً معاً نحو مرحلة جديدة».