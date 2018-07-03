موانئ دبي العالمية تطلق بوابة إلكترونية لتمكين التجارة في الدومينيكان

المصدر: دبي- البيبان

أطلقت موانئ دبي العالمية من خلال شركتها التابعة دبي التجارية العالمية «دي تي وورلد»، بوابة تجارية إلكترونية جديدة ستساهم في تمكين التجارة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في جمهورية الدومينيكان.

ووقعت «دبي التجارية العالمية» مؤخرا اتفاقية في كوسيدو بحضور ممثلين عن وزارة المالية في الدومينيكان، والمديرية العامة للجمارك، والمجلس الوطني للتنافسية والمجلس الوطني للمناطق الحرة، والمجلس الوطني للمشاريع الخاصة، واتحاد الصناعات في جمهورية الدومينيكان، وجمعية الدومينيكان للمصدّرين، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي «دبي التجارية العالمية».

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة «دي آر تريد» المشروع المشترك الذي تم تأسيسه بين «موانئ دبي العالمية-كوسيدو» ومحطة «هاينا» الدولية، بتطبيق نظام «مواني» الذي يربط الخدمات اللوجستية بمنصة واحدة، والاستفادة من خبرات ومعارف «دبي التجارية العالمية» في تقديم المشورة والخدمات الاستشارية. وقال محمود البستكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «دبي التجارية العالمية»:

ستوفر البوابة الجديدة نافذة إلكترونية موحدة للتجار في جمهورية الدومينيكان على امتداد سلسلة التوريد، من خلال خدمات مصممة لتضمن التدفق السلس والفعال لملايين المعاملات بين الموانئ وخطوط الشحن والوكلاء والموزعين والمستوردين والمصدرين ما يؤدي إلى تفادي الازدواجية والتخلص من المعاملات الورقية وتوفير الوقت والتكلفة على جميع أصحاب المصلحة«.

وأضاف: سيعزز نظامنا اللوجستي «مواني» التجارة الإقليمية البينية من خلال خفض تكاليف التشغيل ومدة تخليص الشحنات، ما يؤدي إلى تحسين الأداء اللوجستي. كما سيدعم رؤية البلاد التي تطمح بأن تصبح مركزاً للتجارة الإقليمية. ونتطلع للعمل مع الحكومة لمواصلة تطوير خدمات مماثلة تدعم نمو الاقتصاد.