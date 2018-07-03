26 نشاطاً تجارياً جديداً في دبي

المصدر: دبي - البيان

أضاف قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 26 نشاطاً تجارياً جديداً لعدد من القطاعات الحيوية خلال النصف الأول من 2018 عقب استطلاع الرأي الذي يجريه القطاع بشكل دوري لتتبع احتياجات السوق المحلي، ومبدأ العرض والطلب.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية، الأمر الذي يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية، والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد.

وتتنوع النشاطات الجديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحيوية والمتخصصة في إمارة دبي، وهي: تأجير أجهزة ومعدات الإنذار والمراقبة، ومركز خدمة تقييم، وخدمات تنظيف مصائد الدهون وجمع مخلفاتها، وخدمات دعم العلامات التجارية، وخدمات تنظيم وإدارة الوقف والهبات المجتمعية، ومركز للاستجابة الطارئة، وخدمات الرصد الإعلامي، وصناعة الأقمار الصناعية، وتجارة المناطيد.

وقال وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، إن فريق عمل القطاع يحرص على دراسة الوضع الحالي للسوق، واستطلاع آراء ومقترحات أصحاب الرخص التجارية، إلى جانب الراغبين في بدء مزاولة الأعمال بإمارة دبي، لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات السوق المحلي، الذي يشهد تغيرات وتطورات مستمرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي تكملة للمسيرة التي خطتها اقتصادية دبي لتسهيل إجراءات الحصول على ترخيص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وتطوير الخدمات بشكل عام، لما له من مردود إيجابي في تعزيز نمو القطاع الخاص.