1.46 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.46 مليار درهم كان أبرزها رهونات بقيمة 1.16 مليار درهم من خلال 60 إجراء.

وشهدت الدائرة تسجيل 124 مبايعة بقيمة 306 ملايين درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 122 مليون درهم و107 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 184 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم بمنطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها مبايعتين بقيمة 20 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة الخليج التجاري ومبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة الجداف.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 57 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم والثالثة الثنية الخامسة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.16 مليار درهم منها 27 رهن أراض بقيمة مليار درهم، و33 رهن فلل وشقق بقيمة 161 مليون درهم أهمها بمنطقة الممزر بقيمة 490 مليون درهم ورهن بمنطقة الرفاعة بقيمة 200 مليون درهم.