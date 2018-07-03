تسهيل إنجاز معاملات الشركات في «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ومجمع الصناعات الوطنية، اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لتسهيل إنجاز معاملات الشركات في «جافزا». وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقة المتميزة التي تربط بين الطرفين وتبادل الخبرات وتحقيق أعلى مستويات الخدمة للمتعاملين وما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وقّع الاتفاق اللواء محمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحمد المعلم، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

خدمات

ويتم بموجب الاتفاقية توفير خدمات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب للشركات العاملة في جافزا، ومجمع الصناعات الوطنية من خلال استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين الطرفين، وبما يتيح تقديم خدمات آمنة وسريعة لأكثر من 150 ألف موظف يعملون في شركات المنطقة الحرة، البالغ عددها أكثر من 7500 شركة.

وستقوم الإدارة العامة بتوفير الدفع الفني لجافزا بخصوص الربط الإلكتروني في حال وجود عقبات تؤثر على مستوى الخدمة، كما ستقوم المنطقة الحرة بتوفير البنية التحتية وبيئة العمل اللازمة لموظفي إقامة دبي، بما في ذلك المكاتب والأجهزة الإلكترونية والبنية التحتية التقنية.

علاقات متينة

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: تربطنا علاقات متينة وراسخة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تمتد لعشرات السنين، وارتأينا في هذه المرحلة وضع ذلك في إطار قانوني يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون، ويسهل التنسيق والتعاون بين المؤسستين وصولاً إلى التكامل وتسهيل ممارسة الأعمال.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بيئة أعمال متكاملة وآمنة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات، وما يسهل تقديم الخدمات والإجراءات الحكومية، وينعكس إيجاباً على الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور من أجل تحقيق سعادة العميل.

وأضاف: تؤسس هذه الاتفاقية لشراكة مستدامة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة على الطرفين، وتعزز من فعالية التعاون المشترك وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير العلاقات إلى آفاق رحبة مستقبلاً لتشكل عاملاً مهماً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة والدولة عموماً. وأوضح أن الاتفاقية تسهم في سرعة إنجاز المعاملات، من خلال تحديد مدة إنجاز المعاملة بـ 24 ساعة فقط، وتحقيق سعادة العميل بمعدل 95%.

ومن جانبه أكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ستسهم في تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة تحقيقاً لسعادة المتعاملين، مؤكداً أن إقامة دبي ماضية في جهودها في دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة مع «جافزا»، تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لحكومة دبي الرامية بمواكبة عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال: تدعم إقامة دبي كل ما يسهم في تنمية إمارة دبي خاصة، والإمارات على وجه العموم، لتأكيد أهمية العمل الحكومي المشترك وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق مع كل الشركاء، تحقيقاً للمصلحة المشتركة والأهداف الحكومية بصفة عامة، معرباً عن اعتزازه بالثقة التي توليها المنطقة الحرة لجبل علي، معتبراً الاتفاقية خطوة نوعية نحو تعزيز التعاون بين الطرفين، الأمر الذي من شأنه أن يكون عاملاً إيجابياً في الارتقاء وتطوير الخدمات المقدمة.