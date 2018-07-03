7.16 ملايين سائح إلى دبي في 5 أشهر

المصدر: دبي- لؤي عبد الله

سجلت حركة السياحة الوافدة إلى دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وصول 7.16 ملايين سائح، وذلك وفقاً لإحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، فيما وصل متوسط إشغال الفنادق إلى 82 %.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية، ارتفاع الطاقة الاستيعابية لفنادق الإمارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو الماضي، لتصل إلى 110.62 آلاف غرفة، في 694 منشأة فندقية، مقارنة بـ 104. 43 غرفة ضمن 680 منشأة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 6 % في عدد الغرف، و2 % في عدد المنشآت الفندقية.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الليالي الفندقية نحو 13.14 مليون ليلة، مقارنة مع 13.03 ليلة بنهاية مايو 2018، بمتوسط مدة إقامة قدره 3.6 ليالٍ. وسجل متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، تراجعاً قدره 3.8 %، ليصل إلى 525 درهماً للغرفة الواحدة، مقارنة مع 546 درهماً للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين انخفض متوسط العائد على الغرفة، ليصل إلى 429 درهماً، مقارنة مع 462 درهماً بنهاية مايو.

توزيع الغرف

ووصل عدد الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم، إلى نحو 36.81 ألف غرفة، ضمن 106 فنادق، لتستحوذ بذلك على 33 % من مجمل عدد الغرف الفندقية في الإمارة، في حين وصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى نحو 131 فندق، تضم 26.91 ألف غرفة، بحصة 24 % من إجمالي الغرف.

بينما وصل عدد الفنادق من الفئات نجمة إلى 3 نجوم، نحو 263 فندقاً، تضم أكثر من 22 ألف غرفة فندقية، وبلغ عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة 65 منشأة، تضم 10 آلاف شقة، وارتفع عدد المنشآت الفندقية المتوسطة إلى 129 منشأة، تضم 14.82 ألف شقة فندقية، موزعة على مختلف أنحاء الإمارة.

الإشغال

وأظهرت البيانات، أن متوسط إشغال الغرف الفندقية خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، وصل إلى 82 %، مقارنة مع 85 % خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو الأمر الذي يرجع بحسب خبراء، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في فنادق دبي، ودخول المزيد من الغرف الفندقية إلى الخدمة.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط إشغال منشآت الشقق الفندقية المتوسطة، وصل إلى 84 %، وهو الأعلى بين مختلف الفئات الفندقية، في حين سجلت الفنادق من فئة 4 نجوم، متوسط إشغال 82 %، في حين سجلت باقي الفئات81 % متوسط إشغال خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضي.

وسجل السوق الروسي أعلى نسبة نمو حيث بلغت 77 %، لترتفع من 221 ألف زائر خلال أول 5 أشهر من 2017، إلى 391 ألف زائر منذ بداية العام وحتى نهاية ماي، بينما ارتفع عدد الزوار من السوق الصيني بنسبة 9 %، ليصل إلى 401 ألف زائر، مقارنة مع 366 ألف زائر خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع عدد الزوار من فرنسا بنسبة 17 %، ومن إيطاليا بنسبة 10 %.

وتصدرت الهند الأسواق الرئيسة من حيث عدد الزوار القادمين إلى دبي، والذي وصل إلى 963 ألف زائر، بنمو 2 %، مقارنة مع أول 5 أشهر العام الماضي، وحلت السعودية ثانية بـ 630 ألف زائر، فيما وصل عدد الزوار من المملكة المتحدة إلى 531 ألف زائر، مع نهاية مايو الماضي.

مناطق

أظهرت البيانات، أن منطقة أوروبا الغربية، استحوذت على 21 % من مجمل عدد الزوار القادمين إلى دبي، يليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 19 %، وجنوب آسيا بنسبة 18 %، و12 % من منطقة الشرق الأوسط، و7 % من منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية، و4 % من أفريقيا، بينما وصلت حصة الزوار القادمين من أميركا الشمالية 6 %، ومن القارة الأسترالية 2 %، من مجمل عدد زوار دبي.