مليونا نزيل بمنشآت أبوظبي الفندقية في 5 أشهر بنمو 4.9%

المصدر: أبوظبي- البيان

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 4,9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن 162 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية توفر 31,23 ألف غرفة في مختلف أنحاء الإمارة استقبلت 2.07 مليون نزيل خلال الفترة من يناير - مايو.

وبلغت مستويات الإشغال خلال هذه الفترة نسبة 75% بنسبة نمو 1,4%، ومتوسط فترة الإقامة 2,7 ليلة بنسبة نمو 2,4%.

وتصدرت الصين قائمة أكبر الأسواق الخارجية من ناحية عدد النزلاء من مواطنيها بالمنشآت الفندقية في الإمارة خلال الأشهر الخمسة الأولى، والذي بلغ 192,5 ألف نزيل، بنسبة نمو 19,9٪ مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وجاءت الهند ثانية مع ارتفاع عدد النزلاء الهنود بنسبة 22,2% إلى 166,7 ألف نزيل. وارتفع عدد النزلاء من المملكة المتحدة بنسبة 12,7% إلى 119,9 ألف نزيل، ومن الولايات المتحدة بنسبة 25,7% إلى 82,3 ألف نزيل، ومن ألمانيا 20% إلى 71,3 ألف نزيل.

وواصلت الوجهة السياحية أداءها القوي في غالبية أسواقها الرئيسية خلال مايو، مع زيادة عدد النزلاء من الهند 7%، ومن المملكة المتحدة 7,9 % ومن الولايات المتحدة 42 % وألمانيا 35 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ويعتبر هذا النمو امتداداً لنتائج قطاع السياحة والضيافة في الإمارة منذ مطلع العام الجاري، ويدعم الطموحات الرامية إلى تجاوز عدد النزلاء القياسي المسجل في العام الماضي والذي بلغ حوالي 5 ملايين نزيل فندقي.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تعتبر هذه النتائج إيجابية وواعدة، وتؤكد تسجيلنا مستويات نمو مستقرة على غالبية مؤشرات الأداء قدرة وجهتنا السياحية على الانطلاق بثبات نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالاعتماد على حملاتنا الترويجية والتسويقية المتكاملة.

زخم متوقع

وأضاف: نتوقع زخماً سياحياً كبيراً في الأشهر المقبلة في ظل فعاليات موسم صيف أبوظبي وافتتاح المزيد من المرافق الترفيهية والمنتجعات الجديدة، بما في ذلك عالم وارنر براذرز أبوظبي يوم 25 يوليو في جزيرة ياس، ومنتجع جميرا الفاخر بجزيرة السعديات في نوفمبر.

وفي حين تتواصل عروضموسم صيف أبوظبي حتى يوم 18 أغسطس، يشهد النصف الثاني من العام الجاري برنامجاً حافلاً من الفعاليات منها سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي وفن أبوظبي في نوفمبر ومهرجان أبوظبي للمأكولات في ديسمبر.

خفض الرسوم

ويحظى قطاع السياحة والضيافة في أبوظبي بدفعة قوية عقب اعتماد مقترح دائرة الثقافة والسياحة بتخفيض الرسوم السياحية والبلدية، حيث أقرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خفض رسوم السياحة من 6 % إلى 3.5%، ورسوم البلدية من 4 % إلى 2%.

ورسم البلدية للغرف لكل غرفة عن كل ليلة من 15 درهما إلى 10 دراهم، وتحصيل الرسوم بشكل نصف سنوي بدلاً عن التحصيل الشهري، إضافة إلى مواصلة تطوير البنية التحتية السياحية واستقطاب المستثمرين لبناء مرافق سياحية وترفيهية ومعالم ثقافية وتنظيم فعاليات ترسخ مكانة أبوظبي. وبدأ تطبيق التعديلات من 1 يوليو الحالي.

سياحة داخلية

ازدادت حركة السياحة الداخلية خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 7,9% لتسجل 1,48 مليون نزيل، مقارنة بالفترة نفسها من 2017. وشملت مؤشرات النمو المناطق الثلاث في الإمارة، مع زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية في منطقة الظفرة بنسبة 8,6٪ إلى 63,47 ألف نزيل، وفي أبوظبي بنسبة 5,3٪ إلى 1.83 مليون نزيل، وفي العين حوالي 1% إلى 176,7 ألف نزيل.