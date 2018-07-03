ورشة لتطوير البنية التحتية لجودة الصناعة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

عقد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالتعاون مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ورشة عمل خاصة بتعريف العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة ببرامج خدمات المواصفات وبرامج مطابقة المنتجات والأفراد التي يقدمها المجلس في إطار جهوده الدؤوبة والهادفة إلى تحسين أداء البيئات المشيدة في إمارة أبوظبي، لتتوافق مع أعلى معايير الجودة والاستدامة.

وقال المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: هذه الورشة الهامة تأتي انطلاقاً من حرص المجلس على التعريف بخدمات المواصفات وبرامج المطابقة التي تتوافق مع متطلبات أبوظبي والدولة عموما، حيث نتطلع دائماً إلى المساهمة في خدمات عالية الجودة في الإمارة بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

والتي تعكس دورنا القيادي في تطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، مع المساهمة في تحقيق خطة أبوظبي الساعية إلى بناء اقتصاد تنافسي مدعوم بمعايير تنظيمية سليمة. وأضاف أنه نظراً للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع الصناعي في الدولة نسعى إلى أن تساهم هذه الورشة في تطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي وتعريفهم ببرامج المطابقة التي يقدمها المجلس وسبل الاستفادة منها.

ومن جانبه قال سعيد الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: نشيد بجهود مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة لوضع استراتيجية شاملة لخلق بنية تحتية ذات جودة عالية في القطاع الصناعي تحقق الأهداف الاقتصادية للإمارة كما تحقق الاندماج في الأسواق العالمية. ومن موقعنا كأكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، والتي تضم أكثر من 650 منشأة صناعية، يشرفنا التعاون يداً بيد مع المجلس لتنمية وبناء الاقتصاد الوطني.