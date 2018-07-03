ارتفاع ملموس لمؤشر ثقة الأعمال بعجمان خلال النصف الأول

المصدر: عجمان - البيان

حققت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان ارتفاعاً ملحوظاً في المؤشر المركب لثقة الأعمال في الإمارة.

حيث بلغ 116 نقطة في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ 109 نقاط في النصف الأول من 2016، في إنجازٍ جديد يعكس الآفاق الإيجابية المتاحة ضمن بيئة الأعمال والاستثمار المحلية.

ويأتي الإنجاز النوعي استكمالاً للمبادرات النوعية والمساعي الحثيثة التي تقودها الدائرة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتعزيز تنافسية عجمان على خارطة الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية.

ويعود ارتفاع المؤشر بالدرجة الأولى إلى تفاؤل المنشآت الاقتصادية، مدفوعاً بتزايد الطلب وفرص البناء ونمو الصادرات والمواسم السياحية التي تشهد ارتفاعاً في عدد السياح القادمين إلى الإمارة.

وتفيد النتائج الرسمية الصادرة عن الدائرة بتسجيل المؤشر المركب لثقة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة 114 نقطة في النصف الأول من العام الجاري مقابل 108 نقاط في الفترة ذاتها من 2016، مع زيادة إيرادات مبيعات الشركات نظراً للاستقرار والتفاؤل السائد ضمن بيئة الأعمال.

وقالت زهرة البناي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال: تمثل النتائج الإيجابية للمؤشر المركب لثقة الأعمال في عجمان تتويجاً لجهودنا المتواصلة لتنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو وضع عجمان في مصاف الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمارات محلياً وإقليمياً.

وتشير هذه النتائج إلى توقعات إيجابية لبيئة الأعمال المحلية ونظرة تفاؤلية من الشركات حيال الآفاق والفرص الواعدة المتاحة، ما يدفعنا إلى السير قدماً باتجاه الارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، سعياً وراء ترجمة «رؤية عجمان 2021» في دفع عجلة مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ سمعة الإمارة بوصفها وجهة عالمية للتجارة والاستثمار.

ثقة

وأضافت أن تطوّر المؤشر العام لثقة الأعمال في الإمارة يترجم ثقة الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبيئة الاستثمارية في عجمان.

ونحن نحرص على تعزيز الأعمال والأنشطة الاقتصادية من خلال توفير الحماية التجارية والرقابة على المنشآت الاقتصادية وتنظيم المنافسة الشريفة فيما بينها أثناء مزاولتها أعمالها، بما يسهم في خلق مناخ اقتصادي عادل يلبي تطلعات المستثمرين. وتسعى الدائرة إلى توظيف كل الإمكانات لتحقيق أرقى مستويات التنافسية والريادة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية وتعزيز البيئة الاستثمارية والاستهلاكية في الإمارة.

وتعد الأنشطة الاقتصادية ومناخ الأعمال في إمارة عجمان إيجابية للغاية، حيث أشارت نسبة 71% من الشركات إلى أنها لا ترى أي عقبات أمام عملياتها التجارية في النصف الأول من 2018 مقارنة بنسبة 52% في النصف الأول من 2016. وتعد الشركات في قطاع النقل وتجارة الجملة والتجزئة أكثر تفاؤلاً.

حيث عبّرت عن نسبة 100% و98% من الشركات على التوالي عن عدم توقعها أي تحديات للأعمال خلال النصف الثاني من عام 2018.

مسح

وشمل المسح 93 شركة غير مصدرة في عجمان، وسجل مؤشر ثقة الأعمال لفئة المصدرين 131 نقطة في النصف الأول من عام 2018. ويظهر المسح أن توقعات المصدرين أفضل بكثير من غير المصدرين، حيث توقعت نسبة 58% من المصدرين زيادة في الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 33% من غير المصدرين.