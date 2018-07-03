1.8 مليار درهم لمركز تسوق افتراضي في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت شركة «مول. غلوبال» عن إطلاق أول منصة للتسوق الرقمي تعتمد على مفهومي الذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز في دبي بحلول عام 2020، ما يجعل منها أول مركز تسوق افتراضي في الإمارة.

سيحمل مركز التسوق المنتظر اسم الشركة نفسه، وستبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة لإطلاقه نحو 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم).

ومن المقرر أن يخضع المركز الافتراضي في مطلع العام المقبل لاختبار حي تشارك فيه مجموعة من العملاء. ومن المنتظر أيضاً أن تقوم الشركة بطرح مراكز مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، الهند، وشمال أفريقيا، والصين، بعد إطلاق المركز في دبي. وأكدت الشركة التي تعمل في دبي، وتتخصص في مجال التقنية المالية أن مركز «مول. غلوبال» سيجدد المفهوم التقليدي للتجارة الإلكترونية.

حيث سيتيح للعملاء تجربة شخصية، بمعنى أن كل عميل ستتاح له الفرصة للتسوق بين أكثر من 2,500 متجر للعلامات التجارية في نطاق عالم افتراضي، من خلال توظيف أحدث المفاهيم في مجال الدعاية والتسويق مثل «الاندماج في العلامة التجارية».

وأيضاً أحدث التقنيات التفاعلية مثل آراء وتعليقات صغار المتسوقين الإلكترونيين، التعلم الآلي، وبرامج الولاء ضمن المنصات الإلكترونية المتعددة. وعلاوة على ذلك، فإن «مول. غلوبال» سيقبل عملات رقمية متعددة. وبالتالي سيوفر المركز «تجربة مهجنة حقيقية» على حد تعبير مسؤولي الشركة.

ووفقاً لتقديرات الشركة، فإن الأسواق الناشئة تستأثر بحوالي 90% من جيل الألفية الثالثة على مستوى العالم (الجيل المولود في مطلع ثمانينات القرن الماضي فما بعد). ومن المتوقع أن يبلغ الدخل المتولد من هذه الأسواق 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030.