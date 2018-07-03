الإمارات خامس أكبر المستثمرين في أوزبكستان

المصدر: دبي - البيان

تقدمت الإمارات إلى المرتبة الخامسة على قائمة الدول الأكثر استثماراً في جمهورية أوزبكستان خلال الربع الأول من العام 2018.

وشكلت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الاقتصاد الإماراتي نسبة 6٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في اقتصاد أوزبكستان خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات البنك المركزي الأوزبكي.

وجاءت الولايات المتحدة الأميركية على رأس قائمة هذه الاستثمارات بنسبة 28٪، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 10٪، وبريطانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 10٪، وجزر فيرجن البريطانية في المرتبة الرابعة بنسبة 8٪، والإمارات في المرتبة الخامسة بنسبة 6٪، وروسيا 6٪، وتركيا 5٪، وماليزيا 4٪، وسويسرا 4٪، وألمانيا 4٪، وهولندا 4٪، وسنغافورة 3٪، وكوريا الجنوبية 2 ٪.

وكشف تقرير البنك المركزي الأوزبكي أن التدفق الرئيسي من الاستثمارات في الربع الأول 2018 ارتفع بنسبة 92٪. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفع رصيد الاستثمار المباشر في أوزبكستان من 4 مليارات دولار إلى 4.3 مليارات دولار، خلال الربع الأول من العام 2018. وبلغ صافي نمو الاستثمار المباشر من فئة غير المقيمين إلى 200 مليون دولار، منها 197 مليون دولار على شكل إعادة استثمار الدخل.

ومن اللافت خلال هذه الفترة، ارتفاع إجمالي الديون الخارجية من 14.5 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار، باستثناء القروض التي تقدمها الشركات الأم. إذ يتكون الدين الخارجي اليوم من الديون الخارجية العامة والخاصة. ويقع النمو الرئيسي للديون من الديون الخارجية على عاتق القطاع العام.

حيث وصل نمو الاقتراض الحكومي إلى 329 مليون دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف. وارتفع رصيد الدين الخارجي للدولة من 7.6 مليارات دولار إلى 7.9 مليارات دولار.

ونمت قيمة التزامات الديون الخارجية الخاصة في القطاع المصرفي إلى 70 مليون دولار، وفي قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية إلى 3 ملايين دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفض مقدار الدين الخارجي الخاص للكيانات الاقتصادية بمقدار 222 مليون دولار بسبب سداد الدين على الأصل والفائدة. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة الديون الخارجية الخاصة من 6.3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.