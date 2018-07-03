«الفجيرة للموارد الطبيعية» تصدر أول دليل شامل للاستثمار التعديني بالإمارة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلن المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة تعتزم إصدار أول دليل استثمار تعديني لإمارة الفجيرة خلال الأيام المقبلة.

ويحتوي الدليل على مختلف البيانات والمعلومات الخاصة بجيولوجيا إمارة الفجيرة، وكذلك يشمل جميع الدراسات والبحوث الجيولوجية التي تمت على أراضي الإمارة. وأشار إلى أن إصدار الدليل يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على استشراف المستقبل في مجال الصخور الصناعية والتعدين والعمل على استدامتها. وأوضح أن الدليل يركز على أهم الصناعات التعدينية القائمة، وكذلك المستقبلية المتوقع إنشاؤها.

كما يحوي شرحاً تفصيلياً لما تحويه الجبال من مختلف الصخور المعدنية وغير المعدنية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية للصخور لمعرفة مختلف أنواع المعادن المتوفرة فيها. وأشار إلى تعاون المؤسسة مع مراكز البحث العلمي والجامعات والشركات المتخصصة في الجيولوجيا والثروة المعدنية وتطبيقاتها داخل الدولة وخارجها من خلال مذكرات تفاهم وتبادل الزيارات والخبرات، حيث سيتم استعراض البيانات بصورة علمية مبسطة. ويأتي الدليل في إطار جهود حثيثة متكاملة للترويج للمناخ الاستثماري الموائم بالإمارة والحرص على استغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها .