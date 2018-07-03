«غرفة الفجيرة» تشيد بإعفاء رسوم الشركات منتهية التراخيص

المصدر: الفجيرة - البيان

أشادت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، خلال اجتماعها الدوري للسنة الثالثة المنتهية من الدورة الـ‬ 13 لمجلس الإدارة في مقر الغرفة، بقرار صاحب السمو حاكم الفجيرة، القاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات غير المجددة لتراخيصها من رسوم التراخيص عن الفترات السابقة لتاريخ الأول من يناير 2018.

وأكد الاجتماع أن القرار يأتي في إطار الدعم المتواصل من قبل سموه لقطاعات الأعمال المختلفة بإمارة الفجيرة، وحرص سموه على إيجاد بدائل لازمة وحلول فاعلة؛ لتشجيعها على ممارسة نشاطاتها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستعزز ثقة المستثمر بالخدمات التي تقدمها الإمارة وتظهر التزام الحكومة بدعم الأعمال، من خلال توفير التسهيلات والإمكانات؛ لدعم القطاع الخاص والارتقاء بالأداء.

وأضاف أن ارتفاع عضوية الغرفة من 20638 عام 2016 إلي 21920 عام 2017 بنسبة زيادة حوالي 6 % يعد مؤشراً لبيئة إمارة الفجيرة الجاذبة للاستثمار ويعكس المؤشر حالة الاستقرار العام للوضع الاقتصادي بالدولة وبإمارة الفجيرة.

وأكد الكعبي حرص مجلس الإدارة على استقطاب الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال من الدول الشقيقة والصديقة، وإطلاعهم على التطورات الاقتصادية والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة الفجيرة من خلال تنظيم المؤتمرات الاقتصادية في الإمارة.

وأضاف أن مجلس الإدارة أولى، اهتماماً لتنظيم البرامج والندوات التوعوية لأصحاب الأعمال لاسيما ما يخص ضريبة القيمة المضافة وإجراءاتها والتي تم تطبيقها أعتباراً من بداية العام الحالي.