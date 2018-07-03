«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية ثانية إلى براغ

المصدر: دبي - البيان

عززت طيران الإمارات السعة المقعدية على خط دبي ـ تشيكيا مع إطلاق خدمة يومية ثانية إلى براغ. وكانت الناقلة بدأت خدمة هذا الخط في يوليو 2010 حيث نقلت منذ ذلك الحين نحو 1.7 مليون مسافر.

وانطلقت الخدمة الجديدة بطائرة بوينغ 777-300ER التي توفر 360 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث، - 8 أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية، ما يسهم في تعزيز حركة السياحة من خلال إتاحة 262800 مقعد إضافي سنوياً على هذا الخط.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 137» مطار دبي الساعة 3:30 عصراً، وتصل إلى براغ الساعة 7:55 مساءً. أما رحلة العودة «ئي كيه 138»، فتغادر براغ الساعة 9:35 مساءً، وتصل إلى دبي الساعة 5:30 من صباح اليوم التالي، ما يتيح للمسافرين الاستمتاع بيوم كامل ضمن برامج عطلاتهم أو أعمالهم في دبي والاستفادة من النشاطات والتجارب المتعددة التي تلبي جميع الأذواق.

كما توفر الخدمة إمكانية مواصلة السفر بسلاسة إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة طيران الإمارات وفلاي دبي المشتركة، وتشمل بالي وبانكوك وكولمبو وهونغ كونغ وجوهانسبرغ وكاتماندو وكوالالمبور والمالديف وسنغافورة مع فترات انتظار قصيرة في دبي. وتعد فيتنام إحدى الوجهات الرئيسة للمسافرين التشيكيين، التي تخدمها طيران الإمارات برحلات منتظمة إلى هانوي وهو شي منه.

وتوفر الرحلة الجديدة طاقة شحن إضافية على البوينغ 777-300ER تصل إلى 20 طناً في كل اتجاه، مع حمولة كاملة من الركاب، ما يتيح للشركات التشيكية فرصاً أوسع لتصدير منتجاتها من المكائن والأدوية والمنتجات سريعة العطب والمشغولات الزجاجية وقطع غيار السيارات إلى أسواق في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأستراليا.

ويحظى ركاب طيران الإمارات بأقصى درجات العناية والراحة والخدمات التي توفرها الناقلة على أيدي أفراد أطقم الخدمات الجوية الودودين من مختلف الجنسيات، بما فيها الجنسية الأنغولية. كما يستمتع المسافرون بنظام الناقلة للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي، الذي يوفر أكثر من 3500 قناة سمعية وبصرية ويعرض تشكيلة واسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى والكتب المسموعة، وبمجموعة متنوعة من الأطباق التي يحضرها أشهر الطهاة، وبالمنتجات والخدمات المخصصة للعائلات المسافرة مع أطفال.

وتعزز الرحلة الجديدة الرحلة الحالية بطائرة A380، وهي الرحلة «ئي كيه 139»، التي تغادر دبي الساعة 8:35 صباحاً، وتصل براغ الساعة 1 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 140» فتقلع من مطار براغ الساعة 3:55 عصراً، لتصل دبي الساعة 11:50 ليلاً.