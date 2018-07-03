فرع جديد لـ «لولو هايبرماركت» بمركز التجارة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّنت مجموعة اللولو فرعاً جديداً للهايبرماركت، أمس 2 يوليو، في المركز التجاري في مركز التجارة العالمي في أبوظبي.

ويعزز افتتاح الفرع رقم 148 سمعة اللولو كونه أكبر سلسلة للبيع بالتجزئة في المنطقة، مع العديد من المتاجر في جميع أنحاء دول التعاون ومصر والهند والشرق الأقصى.

شهد افتتاح الفرع طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار، إضافة إلى يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، والعضو المنتدب يوسف علي، وأشرف علي، والمدير التنفيذي، والرئيس التنفيذي سيفي روباوالا.

وقال يوسف علي: اللولو هو شريك التسوق بين الجنسيات المختلفة وسنواصل الحفاظ على هذا المفهوم من خلال متجرنا الجدي. ومن الإضافات المثيرة وجود أول متجر سوشي بلولو هايبرماركت في أبوظبي. وستقوم اللولو أيضاً بتطبيق مراكز الخدمة الذاتية وعدادات الدفع الآلي لإجراء المعاملات بكل سهولة.

خطط التوسع

وعن خطط التوسع في المجموعة، قال يوسف علي: نرى فرصاً هائلة للنمو في أبوظبي، حيث توجد 10 محلات هايبرماركت جديدة في مرحلة البناء في مناطق مختلفة، وستبدأ في العمل في غضون 18 إلى 24 شهرًا المقبلة.

ويشمل ذلك مناطق الفلاح، والريم، ومدينة خليفة، والسعديات، وبدع زايد، إلخ. وسيتم افتتاح منفذين جديدين في الأسابيع القليلة المقبلة، (أحدهما في المملكة المتحدة، والآخر في السعودية)، ما يجعل العدد الإجمالي للمنافذ 150.

كما تخطط لولو، أيضاً، للدخول في مجال البيع بالتجزئة في الصين، حيث لديها منشأة قوية لتوفير الخدمات اللوجستية والإمداد منذ عام 2000.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين لين يي، أمين الحزب الشيوعي الصيني، مدينة ييوو، في مقاطعة زهيجانج، ويوسف علي. ووفقاً لمذكرة التفاهم، تقوم اللولو بزيادة صادراتها السنوية من الصين التي تبلغ حالياً 220 مليون دولار إلى 300 مليون دولار. كما تدرس اللولو إمكانية الاستثمار بإنشاء أسواق هايبرماركت في منطقة ييوو وغيرها من المدن الكبرى باستثمارات 200 مليون دولار.