«عزيزي» تمنح عقداً لتطوير 11 مبنى ضمن مشروع ريفييرا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» عن تعيين شركة مقاولات لتطوير المرحلة الرابعة ضمن مشروعها الراقي «عزيزي ريفييرا» في منطقة ميدان ون، حيث من المقرر أن تبدأ العمليات الإنشائية بنهاية شهر يوليو من العام 2018.

وبموجب العقد، تمّ تعيين شركة ماجد هلال للمقاولات ذ.م.م باستثمارات تبلغ قيمتها 572 مليون درهم لتطوير وتشييد 11 مبنى يطل على واجهة القناة المائية، والتي ستمثل نصف مباني المرحلة الرابعة في المشروع الرائد عزيزي ريفييرا.

جدير بالذكر أن المرحلة الرابعة من المشروع سوف توفر 4753 وحدة سكنية موزعة ما بين 3141 شقة استوديو، و1261 شقة بغرفة نوم واحدة، و267 شقة بغرفتي نوم، و84 شقة بثلاث غرف نوم.

وقال مرويس عزيزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي: «كوننا مطوراً عقارياً رائداً، نعمل على قدم وساق على تطوير مشروع عزيزي ريفييرا الذي يعد أحد أهم مشاريعنا العقارية وأكثرها طموحاً حتى اليوم. كما أننا ندرك الاهتمام المتزايد من قبل العملاء بسوق العقارات في دبي، وخاصة المشاريع قيد التنفيذ؛ وفي خضم ذلك، نلتزم بتلبية مختلف متطلباتهم بما يفوق توقعاتهم، عبر تسليم المشاريع وفق المخطط الزمني المحدد، في ظل حرصنا على تقديم أعلى معايير الجودة والقيمة المربحة مقابل الإنفاق».